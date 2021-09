US Open: Finale der Damen mit Fernandez und Raducanu live im TV, Stream, Ticker

„Ich kann es ehrlich gesagt nicht glauben. Es ist verrückt“, sagte die 18 Jahre alte Britin Raducanu, nachdem sie ohne Satzverlust im Turnierverlauf mit einem 6:1, 6:4-Halbfinalerfolg gegen die Griechin Maria Sakkari ins Endspiel am Samstag (22 Uhr) eingezogen war: „Mir fehlen die Worte dafür, dass ich so früh in meiner Karriere schon in einem Grand-Slam-Finale stehe.“