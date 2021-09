US Open: Maria Sakkari schimpt über mangelnde Impfbereitschaft bei Tsitsipas und Co.

Aber nicht nur der 23-Jährige sieht aktuell kein Bedürfnis für den Piks. Erst am Freitag von den US Open wurde Gilles Simon aus „medizinischen Gründen“ disqualifiziert. Später bestätigte er in einem Gespräch mit L‘Equipe, dass er wegen einer fehlenden Impfung ausgeschlossen wurde. Sein Trainer Etienne Laforgue wurde in New York positiv auf Corona getestet. Simon wurde als enger Kontakt aus dem Turnier genommen.