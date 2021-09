US Open, Viertelfinale: Alexander Zverev hilft beim Putzen

Der Vorjahresfinalist nahm damit seine letzte Hürde vor dem möglichen „Traumduell“ mit dem Weltranglistenersten Novak Djokovic, der alle drei vorherigen Majors des Jahres in Melbourne, Paris und Wimbledon für sich entschieden hat und in New York als erster Profi seit Rod Laver 1969 den Kalender-Grand-Slam komplettieren will.