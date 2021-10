Tennis: Novak Djokovic hört neues Machtwort aus Australien

Djokovic (34), der bereits an Covid-19 erkrankt war und nicht offenlegen will, ob er trotz seiner zuvor öffentlich von ihm dokumentierten Skepsis geimpft ist oder nicht, hatte seine Teilnahme am Turnier in Melbourne (8. bis 21. Februar) selbst infrage gestellt. „Ich weiß nicht, ob ich nach Australien reisen werde. Die aktuelle Situation ist nicht gut“, sagte er dem Boulevardblatt Blic.