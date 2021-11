Tennis: Melbourne-Chef mit Ansage an Djokovic und Co.

Die Debatte über die Impfvorschriften bei dem am 17. Januar beginnenden Eliteturnier in Melbourne sorgt in der Szene seit Wochen für Wirbel. Mehrere Profis wie Djokovic oder Medwedew betonen zwar immer wieder ihren Wunsch nach einer Teilnahme, machen jedoch zugleich öffentlich weiterhin keine Angaben zu ihrem Impfstatus.