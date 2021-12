"Desaster": Kyrgios fürchtet Fernbleiben der "Big Three" bei Australian Open

Der Schweizer Federer kämpft sich derzeit nach der dritten Operation am rechten Knie in den vergangenen beiden Jahren zurück und wird definitiv fehlen. Nadal war nach einer hartnäckigen Fußverletzung zuletzt bei einem Einladungsturnier in Abu Dhabi zurückgekehrt. Bei seiner Heimkehr nach Spanien wurde er aber positiv auf das Coronavirus getestet.