Djokovic räumt Fehler ein - Regierung prüft weiter

Novak Djokovic hat unter Druck der australischen Behörden „Fehler“ bei seinen Einreise-Angaben und im Verhalten nach einer angeblichen Corona-Infektion eingeräumt. „Wir leben in schwierigen Zeiten einer globalen Pandemie und manchmal können solche Fehler passieren“, sagte der ungeimpfte 34-Jährige in einer Erklärung, die er am Mittwoch in den Sozialen Medien veröffentlichte.