Djokovic ohne Satzverlust ins Achtelfinale von Paris

Djokovic präsentiert sich nach seiner langen Spielpause im Frühjahr in Paris wieder in Topform. In der Vorbereitung hatte der 35-Jährige mit seinem Triumph beim Masters in Rom seine Ansprüche auch für den Sandplatz-Klassiker in Paris angemeldet, bei dem er im Falle eines Erfolgs nach Grand-Slam-Titeln zu Nadal aufschließen würde.