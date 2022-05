French Open: Warum Rafael Nadals Onkel seinen Gegner coacht

Ende 2016 wurde Carlos Moya zum neuen starken Mann in Nadals Betreuerstab - der Kontakt war noch von Toni eingefädelt worden. Der Onkel fühlte sich dann aber bald als fünftes Rad am Wagen (“Ich habe früher alles entschieden, jetzt sind wir am Punkt, an dem ich nichts mehr entscheide“) und verkündete seinen Abschied, von dem Rafael seinerzeit aus den Medien erfuhr.