French Open: Nadal und Djokovic für Zverev die Top-Favoriten in Paris

Zum Auftakt trifft der Hamburger auf einen Qualifikanten, ansonsten hielt die Auslosung am Donnerstagabend weniger gute Nachrichten für Zverev bereit. In der oberen Hälfte tummeln sich mit ihm alle Favoriten: Nadal, Djokovic und Alcaraz, der sich zuletzt mit den Triumphen in Barcelona und Madrid in den Kreis der Mitfavoriten gespielt hatte. „Wahrscheinlich“, vermutete Zverev, „wird der Roland-Garros-Champion aus der oberen Hälfte kommen“. (DATEN: Aktuelle Tennis-Weltrangliste der Herren)