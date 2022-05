French Open: Dominic Thiem geht in Runde 1 unter - und stürzt in der Weltrangliste ins Bodenlose

„Ich werde weiter an mir und für meine Ziele arbeiten“, hatte Thiem vor dem Start in Roland Garros gesagt. Das frühe Aus wird ihn stattdessen weiter zurückwerfen: Zwar war er auch im vergangenen Jahr in Paris in Runde 1 gescheitert - in fünf Sätzen gegen Pablo Andujar aus Spanien -, aber in Kürze wird er die 180 Punkte aus dem Jahr 2020 (Viertelfinale) verlieren, die wegen der Corona-Sonderregeln noch in der Wertung sind. Thiem wird sich dann um Platz 370 einsortieren.