Tennis: Bastelt Eurosport an spektakulärem Coup mit Boris Becker? Sender widerspricht

Am 29. April wurde der 54-Jährige in London zu zweieinhalb Jahren Gefängnis wegen Insolvenzverschleppung verurteilt. Seitdem sitzt er im berüchtigten Wandsworth-Gefängnis im Südlondoner Stadtbezirk London Borough of Wandsworth ein. Frühestens nach 15 Monaten kann Becker auf Bewährung aus dem Gefängnis kommen. (BERICHT: Becker: Presse hart bis hämisch)