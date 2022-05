Tennis: Roger Federer fliegt nach Wimbledon aus Weltrangliste

Der 20-fache Grand-Slam-Champion tauchte erstmals am 22. September 1997 in Ranking auf und wurde an Position 803 geführt. Am 20. Mai 2002 schaffte der Schweizer den Sprung in die Top 10, am 2. Februar 2004 übernahm Federer erstmals die Spitze, die er während seiner ruhmreichen Karriere insgesamt 310 Wochen angeführt hatte.