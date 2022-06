Djokovic verweigert weiter Impfung - US-Open-Start stark gefährdet

Novak Djokovic ist weiterhin nicht gegen Corona geimpft und wird sich auch nicht impfen lassen. Dies stellte der serbische Tennis-Topstar zwei Tage vor Beginn des Rasenklassikers in Wimbledon klar. Damit dürfte der 35-Jährige im Mai nicht zu den US Open in die USA einreisen und würde nach den Australian Open zum zweiten Mal ein Grand-Slam-Turnier in diesem Jahr verpassen.