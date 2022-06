French Open: Nadal-Triumph: „Ein Gott auf Erden“ - internationale Pressestimmen

AS: „Rafael XIV, der Sonnenkönig. Lang lebe Nadal. Nadal ist der Herr und Meister von Roland Garros. Spanien hat Nadal viel zu verdanken. Was für ein Wahnsinn! Es war ein einseitiges Finale, in dem Casper Ruud nicht den Hauch einer Chance hatte. Nadal wird in Paris von einer Mystik umgeben - es gibt eine Magie, die dazu führt, dass ihm praktisch alles gelingt.“