French Open: Rafael Nadal - Alexander Zverev LIVE in Paris im TV, Stream & Ticker

Für Nadal wäre es nichts Neues: Der 35-Jährige gewann bereits 13-mal die French Open, strebt in diesem Jahr seinen 14. Titel an. Wichtiger noch: Der Spanier kann in Paris seinen 22. Grand-Slam-Titel klarmachen und damit seinen eigenen Rekord ausbauen. Novak Djokovic, den er im Viertelfinale bezwungen hatte, sowie Roger Federer weisen jeweils 20 Erfolge auf.