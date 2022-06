Wimbledon: Emotionales Ukraine-Match "ohne" Sieg oder Niederlage

„Wir sind auf unsere Art mit allen Menschen in unserem Land vereint und können auf diese besondere Weise die ganze Welt daran erinnern, dass wir eine große Nation sind, aber weiter im Krieg und in Not sind und wir ihre Hilfe brauchen“, beschrieb Zurenko nach ihrem 6:2, 6:3-Erstrundensieg gegen die Britin Jodie Burrage den Stellenwert der anstehenden Begegnung. (NEWS: Alles Wichtige zum Tennis)