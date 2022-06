Wimbledon: Lesley Pattinama Kerkhove sorgt für Märchenstory

Und nach Rus‘ Niederlage zeigte Pattinama Kerkhove, was sie konnte, gewann die Partie in drei Sätzen mit 6:4, 3:6, 6:1. Die Außenseiterin, an deren Einsatz niemand mehr hatte glauben können, erreichte also zum zweiten Mal in ihrer Karriere die zweite Runde beim Rasenklassiker.