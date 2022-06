Zverev ordnet Alcaraz-Sieg hoch ein: "Von der Spielqualität an eins"

Alexander Zverev ordnet den beeindruckenden Sieg gegen Carlos Alcaraz im Viertelfinale der French Open ganz oben im Ranking seiner besten Grand-Slam-Matches ein. "Von der Spielqualität her wahrscheinlich an eins", sagte die deutsche Nummer eins nach dem 6:4, 6:4, 4:6, 7:6 (9:7)-Erfolg am Dienstagabend, mit dem Zverev wie im Vorjahr den Halbfinaleinzug perfekt machte.