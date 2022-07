Wimbledon - Nachricht von Schlotterbeck: BVB-Stars feiern Niemeier

Niemeier (22) stammt aus Dortmund, mittlerweile lebt und trainiert die Weltranglisten-97., die erst ihr zweites Grand-Slam-Turnier spielt, in Regensburg. Schon am Mittwoch hatte der BVB bei Twitter gepostet: „Glückwunsch ans Dortmunder Mädel Jule Niemeier zum sensationellen Erreichen der 3. Runde in Wimbledon.“