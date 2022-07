Wimbledon 2022: Jelena Rybakina - Wimbledons „schlimmster Alptraum“

Somit gehört sie nicht zu den russischen Athleten, die aufgrund der aktuellen Sanktionen wegen des Ukrainekriegs auf andere Nationalitäten ausgewichen sind. In Wimbledon startete unter anderem Natela Dzalamidze im Doppel. Die 29-Jährige - wie Rybakina ebenfalls in Moskau geboren - wechselte in den georgischen Verband, um in London antreten zu können.