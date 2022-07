Wimbledon 2022: Mega-Serie von Swiatek gebrochen

Cornet trifft nun im Achtelfinale auf Ajla Tomljanović, die mit 2:6, 6:4 und 6:3 gegen Barbara Krejčíková gewonnen hat. Damit stellt sie ihr bisher bestes Ergebnis in London an. 2014 hatte sie dabei ebenfalls in der dritten Runde die topgesetzte Spielerin, damals Serena Williams, geschlagen.