Wimbledon 2022: Tatjana Maria mit Kampfansage - und vielleicht einem Titel mit Jule Niemeier

Eine dieser Optionen ist die Bundesliga am Samstag, wo ihr Verein TC Bredeney um die deutsche Meisterschaft kämpft. Vielleicht kommt es dort sogar zur Vereinigung mit Jule Niemeier, die ebenso wie Maria in den vergangenen fast zwei Wochen für Furore gesorgt hatte. Im Viertelfinale in Wimbledon standen sich die beiden Mannschaftskolleginnen noch als Kontrahentinnen gegenüber, nun könnten sie zusammen um den Titel spielen.