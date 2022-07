Wimbledon: Große Emotionen! Tatjana Maria und Jule Niemeier mit starker Geste

Sie verriet, dass sie und Jabeur bereits vor dem Turnier über ein mögliches Aufeinandertreffen gewitzelt hatten. „Ich habe ihr gesagt, dass sie es (Einzug ins Halbfinale, Anm. d. Red.) schaffen kann - nach mir natürlich“, sagte sie mit einem Lachen, hatte aber auch schon eine Kampfansage an ihre Freundin bereit. „Ich werde alles geben. Es ist ein Halbfinale in Wimbledon - da gebe ich mich nicht so einfach geschlagen.“