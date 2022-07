Wimbledon: Tatjana Maria setzt Tennismärchen fort nach Krimi gegen Jule Niemeier

Nach einem anfangs nervösen, am Ende dramatischen und emotionalen Viertelfinale trennen sich die Wege der beiden deutschen Wimbledon-Überraschungen. Maria spielt nach ihrem nächsten Comeback am Donnerstag um den Einzug ins Finale, Niemeier reist nach ihrem denkwürdigen Debüt im All England Club und dem bislang größten Erfolg ihrer jungen Karriere nach Hause. (NEWS: Alles zu den Grand Slams)