Siegemund und Gojowczyk scheitern bei US Open

New York (SID) - Nächste Enttäuschungen für die deutschen Tennisprofis: Laura Siegemund und Peter Gojowczyk sind bei den US Open in der ersten Runde gescheitert. Siegemund unterlag in New York der Rumänin Sorana Cirstea 4:6, 4:6. Gojowczyk musste sich dem dänischen Toptalent Holger Rune 2:6, 4:6, 6:7 (5:7) geschlagen geben. Tatjana Maria war bereits am ersten Turniertag ausgeschieden.