Tennis: Alexander Zverev hat über Teilnahme an den US Open entschieden

Damit rückt in New York wie schon im All England Club die zweite Reihe der deutschen Tennis-Herren in den Fokus: Oscar Otte (Köln), der nach seiner Knie-OP derzeit selbst um ein rechtzeitiges Comeback kämpft, ist als Weltranglisten-41. am höchsten einzuschätzen. Zudem stehen Daniel Altmaier (Kempen) und Peter Gojowczyk (München) im Hauptfeld. Jan-Lennard Struff (Warstein) und Dominik Koepfer (Furtwangen) spielen die Qualifikation.