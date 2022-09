US Open: Ruud und Alcaraz im Finale

New York (SID) - Der Norweger Casper Ruud und das spanische Ausnahmetalent Carlos Alcaraz treffen im Finale der US Open aufeinander und spielen neben dem Titel auch die Nummer eins der Weltrangliste aus. Der 23 Jahre Norweger Ruud setzte sich im Halbfinale von New York mit 7:6 (7:5), 6:2, 5:7, 6:2 gegen den Russen Karen Chatschanow durch.