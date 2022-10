Djokovic will Australian Open spielen - Russen neutral

Novak Djokovic will nach seiner aufsehenerregenden Abschiebung im Vorjahr unbedingt wieder bei den Australian Open antreten. Das kündigte Turnierchef Craig Tiley am Mittwoch an. Es liege aber an dem Serben selbst, „die Situation“ mit der Regierung zu klären. Impfgegner Djokovic, der im Januar nach einem Rechtsstreit des Landes verwiesen worden war, ist derzeit mit einem dreijährigen Einreiseverbot für Australien belegt.