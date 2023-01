Australian Open: Djokovic vor Sonderbehandlung - Pöbel-Fans droht Rauswurf

Anders sieht das Stan Wawrinka. Der Melbourne-Sieger von 2014 meinte in der Herald Sun, die Fans könnten tun, was sie wollten: „Sie machen das jedes Jahr mit jedem Spieler – wenn sie einen Spieler nicht mögen oder einen anderen mögen, werden sie den einen ausbuhen und den anderen anfeuern. Das ist Tennis. Das ist Sport. Das ist es, was man will.“