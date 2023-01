Grand-Slam-Siegerin Stosur spielt ihr letztes Turnier

Ihre beste Phase erlebte Stosur in den frühen 2010er-Jahren, beim Grand-Slam-Turnier in New York 2011 holte sie ihren größten Titel. Nachdem Stosur im Halbfinale Angelique Kerber (Kiel) ausgeschaltet hatte, schlug sie im Finale auch Frauentennis-Dominatorin Serena Williams in zwei Sätzen.