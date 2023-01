Australian Open: Tragischer Tennis-Held vergießt Tränen nach Fünf-Satz-Drama

Andrej Rublev fiel jubelnd auf den Boden und ließ sich vom Publikum in der Rod Laver Arena feiern: Der 25-Jährige unternimmt den nächsten Versuch, endlich seinen Viertelfinal-Fluch bei Grand Slams zu durchbrechen.

Der russische Weltranglisten-Sechste setzte sich bei den Australian Open am Montag in einem Achtelfinal-Krimi gegen den aufstrebenden Dänen Holger Rune mit 6:3, 3:6, 6:3, 4:6, 7:6 (11:9) durch und vergoss danach Tränen der Freude. ( NEWS: Alle Neuigkeiten zum Tennis )

Andrej Rublev bei Australian Open weiter: „Ich zittere etwas“

Wenn du hier klickst, siehst du Twitter-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der

Wenn du hier klickst, siehst du Twitter-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von Twitter dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du hier .

„Es ist das erste Mal, dass ich so ein Match noch gewinne. Ich zittere etwas“, sagte Rublev. Er steht zum insgesamt siebten Mal in der Runde der letzten Acht - weiter ging es für ihn noch nie. Allein im vergangenen Jahr war zweimal im Viertelfinale Schluss: bei den French Open gegen Marin Cilic, bei den US Open gegen Frances Tiafoe.