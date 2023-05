"Lucky Loser": Hanfmann doch bei French Open dabei

Der deutsche Tennisprofi Yannick Hanfmann steht nun doch in der ersten Runde der French Open in Paris.

Nach seiner Niederlage in der Qualifikation am Freitag rückte der 31-Jährige als „Lucky Loser“ für den Franzosen Benjamin Bonzi nach. Er trifft in seinem Auftaktmatch auf den Brasilianer Thiago Monteiro.