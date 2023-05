Weltrangliste: Zverev wieder deutsche Nummer eins

Einen Tag vor seinem Auftaktmatch bei den French Open in Paris hat Alexander Zverev in der Tennis-Weltrangliste wieder die Position als deutsche Nummer eins übernommen. Jan-Lennard Struff fiel um zwei Plätze zurück und damit hinter den Olympiasieger aus Hamburg, der Rang 27 durch seine Halbfinalteilnahme in Genf hielt. Struff ist 28.