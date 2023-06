40 Jahre nach Noah: Frankreichs Warten auf den Titel

Exakt 40 Jahre ist es her, da gewann zum letzten Mal ein Franzose das Heimturnier bei den French Open: Am 5. Juni 1983 siegte Yannick Noah im Finale von Paris, weinte vor Freude in den Armen seines Vaters und eroberte endgültig die Herzen seiner Landsleute. In diesem Jahr wird Noah zum Jubiläum gefeiert und verehrt - das sehnliche Warten auf seinen Nachfolger geht derweil weiter.