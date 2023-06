Aufholjagd in der Weltrangliste: Zverev ohne Punktedruck

Alexander Zverev hat durch den Halbfinaleinzug bei den French Open in Paris den Absturz in der Tennis-Weltrangliste vermieden und kann sich in der Rasensaison wieder nach vorne spielen. Durch sein schwaches Frühjahr war Zverev aus den Top 20 gefallen, ein frühes Aus in Roland Garros hätte einen tiefen Fall bedeutet. Im Rest der Saison muss er keine Punkte mehr verteidigen und kann zur Aufholjagd ansetzen.