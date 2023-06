Doppel: Krawietz/Pütz und Mies im Viertelfinale

Erfolgreicher Doppel-Tag in Paris: Das deutsche Duo Kevin Krawietz und Tim Pütz ist bei den French Open ebenso ins Viertelfinale eingezogen wie Andreas Mies an der Seite seines niederländischen Partners Matwe Middelkoop.

Krawietz und Mies peilen beide ihren dritten Titel in Roland Garros an. Die ersten beiden hatten sie in den Jahren 2019 und 2020 gemeinsam eingefahren, ehe ihre Wege sich trennten.