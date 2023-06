French Open: Deutsche Sensation in Paris! Altmaier gewinnt Marathonmatch gegen Sinner

Deutsche Sensation in Roland Garros!

Tennisprofi Daniel Altmaier steht nach einem Marathonmatch über 5:26 Stunden gegen Jannik Sinner in der dritten Runde der French Open .

Gegen den an Position acht gesetzten Italiener, der Altmaier bei den US Open 2022 in fünf Sätzen besiegt hatte, gewann der 24-Jährige 6:7 (0:7), 7:6 (9:7), 1:6, 7:6 (7:4), 7:5. Altmaier verwandelte seinen fünften Matchball.