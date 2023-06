French Open: Djokovic weiter - Rublew scheidet aus

Djokovic peilt in Roland Garros damit weiter den dritten Titel nach 2016 und 2021 an und will in Abwesenheit seines Dauerrivalen Rafael Nadal mit 23 Grand-Slam-Erfolgen zum alleinigen Rekordhalter aufsteigen. Sein Hauptkonkurrent auf den Turniersieg, der spanische Weltranglistenerste Carlos Alcaraz, kämpft am späten Freitagabend um den Einzug ins Achtelfinale.