French Open: Tennis-Drama ohne Happy End

Was für ein Drama im lange erwarteten Gigantenduell zwischen Novak Djokovic und Carlos Alcaraz.

Nach 2:28 Stunden Spielzeit kam es zum Schockmoment. Beim Stand von 1:1 nach Sätzen und einer 1:0-Führung des Spaniers im dritten Satz wurde die aktuelle Nummer 1 der Weltrangliste plötzlich von Krämpfen heimgesucht. „Erst mal, es war viel Pech für Carlos. Das letzte, was man will, ist es, Krämpfe zu haben“, fühlte Djokovic im Siegerinterview mit seinem Gegner und fügte hinzu: „Das tut mir wahnsinnig leid. Ich hoffe, er kommt bald gesund zurück.“

Bei Aufschlag Djokovic konnte der 20-Jährige wegen Beschwerden in der rechten Wade nicht mehr weiterspielen. Alcaraz verlor das Spiel und rief vor seinem eigenen Aufschlagspiel nach medizinischer Behandlung.

Zuschauer pfeifen nach Spielverlust

Besonders bitter: Da er das Medical Timeout nicht während eines Seitenwechsels beantragte, wurde das Aufschlagspiel gemäß den Regularien automatisch seinem Gegner zugesprochen, womit Djokovic 2:1 in Führung ging. Das Publikum reagierte mit lautstarken Pfiffen und Buhrufen auf diese Entscheidung.

Nach der Erklärung durch die Schiedsrichterin wurde das Spiel fortgesetzt, wobei Alcaraz weiter mit seinem Körper zu kämpfen hatte. Djokovic zog im Anschluss davon und sicherte sich den dritten Satz klar und deutlich mit 6:1. „Höchster Repsekt vor Carlos. Wir waren beide körperlich am Limit am Ende des zweiten Satz. Ich habe mich überhaupt nicht fit gefühlt“, gestand der Serbe.

Djokovic weiter auf Rekordkurs

In der Folge versuchte der Spanier nochmal alles, konnte den Finaleinzug des Serben aber nicht mehr verhindern. Nach seiner Behandlung konnte Alcaraz nur noch ein Spiel gewinnen - zum zwischenzeitlichen 1:5 im vierten Satz.

Im Finale trifft Djokovic nun auf den Sieger des zweiten Halbfinales zwischen Alexander Zverev und Casper Ruud (im SPORT1 -Liveticker) . Sollte Djokovic im siebten Paris-Finale seinen dritten Titel in Roland Garros holen, wäre er mit 23 Titeln alleiniger Rekord-Grand-Slam-Sieger vor Rafael Nadal.

Zudem hat Djokovic einen Uralt-Rekord von Chris Evert eingestellt. Es ist das 34. Grand-Slam-Finale für den 36-Jährigen. Damit hat er mit der US-Amerikanerin gleichgezogen, die bislang den alleingien Finalrekord in der Open Era (seit 1968) hielt.

Alcaraz droht Verlust der Nummer eins

Alcaraz, der vergangenes Jahr im Viertelfinale an Alexander Zverev gescheitert war, muss hingegen weiter auf seinen zweiten Grand-Slam-Titel nach den US Open 2022 warten.

Er verlor im zweiten Duell erstmals in seiner Karriere gegen Djokovic und muss nun auch fürchten, vom Serben als Nummer eins der Welt abgelöst zu werden, sollte dieser am Sonntag triumphieren. Djokovic ginge dann in seine 388. Woche als Spitzenreiter der Weltrangliste.