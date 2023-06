French Open: Djokovic knackt Nadal-Rekord - Alcaraz stark

Grand-Slam-Rekordsieger Djokovic bezwang auch den ungesetzten Peruaner Juan Pablo Varillas mühelos mit 6:3, 6:2, 6:2 und darf weiter von seinem dritten Titel in Roland Garros nach 2016 und 2021 träumen. Alcaraz siegte ebenfalls 6:3, 6:2, 6:2 gegen den Italiener Lorenzo Musetti und brauchte dafür nur 2:08 Stunden.

Djokovic hat durch seinen Erfolg nun einmal häufiger das Viertelfinale in Paris erreicht als Rekordsieger Rafael Nadal (14 Siege). Mit Varillas machte er am Sonntagnachmittag in unter zwei Stunden kurzen Prozess. "Ich bin sehr stolz, aber das bedeutet, dass ich nicht mehr jung bin", sagte Djokovic im Anschluss.