Pütz gewinnt Mixed-Titel in Paris

Der Frankfurter Tennisprofi Tim Pütz hat bei den French Open in Paris im Mixed seinen ersten Grand-Slam-Titel gewonnen. Der 35 Jahre alte Davis-Cup-Spieler setzte sich an der Seite der Japanerin Miyu Kato im Finale gegen Michael Venus/Bianca Andreescu (Neuseeland/Kanada) 4:6, 6:4 und 10:6 im Match-Tiebreak durch. Das Duo hatte erst kurz vor dem Turnierstart in Roland Garros zusammengefunden.