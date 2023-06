French Open: Swiatek erneut gnadenlos

Die Titelverteidigerin machte am Ende ernst und siegte nach einer lange ausgeglichenen Partie auf hohem Niveau mit 6:4, 6:2.

"Es war nicht einfach, besonders der erste Satz war richtig eng. Viertelfinals sind manchmal die schwersten Matches", sagte Swiatek, die weiter ihren vierten Grand-Slam-Titel anpeilt. Die Topfavoritin, die 2020 und 2022 in Roland Garros triumphiert hatte, trifft nun bereits am Donnerstag im Halbfinale auf Beatriz Haddad Maia.

Die Brasilianerin hatte zuvor weiter an ihrer überraschenden Erfolgsgeschichte in Paris geschrieben und zum ersten Mal in ihrer Karriere ein Grand-Slam-Halbfinale erreicht. Sie ist die erste Brasilianerin seit 55 Jahren, der dieses Kunststück gelang. Im Viertelfinale schlug die 27-Jährige die Tunesierin Ons Jabeur nach einer überzeugenden Leistung mit 3:6, 7:6 (7:5), 6:1.