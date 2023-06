Wimbledon 2023: Bitter! Aus für deutschen Star Jan-Lennard Struff mit Hüftverletzung

Bittere Absage! Struff eigentlich in Topform

“Er hat zuletzt viel gespielt, das hat schon in Stuttgart begonnen, dass er was gespürt hat. In Halle auch.“ Struff, der in Stuttgart sein zweites Finale dieser Saison spielte und verlor, müsse nun drei bis vier Wochen aussetzen, sonst gefährde er die weitere Saison.