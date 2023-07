Wimbledon: Medwedev nach Wutanfall im Halbfinale! Gegner Eubanks bricht Agassi-Rekord

Nach seinem Fünfsatz-Sieg über Stefanos Tsitsipas aus Griechenland unterlag der 27 Jahre alte Amerikaner in Wimbledon nun dem russischen Weltranglistendritten in einem bisweilen wilden Schlagabtausch 4:6, 6:1, 6:4, 6:7 (4:7), 1:6.

Dort trifft nun Medvedev, Sieger der US Open 2021 und im vergangenen Jahr von der Teilnahme in Wimbledon ausgeschlossen, auf Carlos Alcaraz (Spanien), der sich gegen Holger Rune (Dänemark) behauptete.

Eubanks knackt Agassi-Rekord

Wimbledon: Medvedev siegt nach Wut-Anfall

Für eher beschämende Szenen hatte Medvedev indes im dritten Satz gesorgt, als er einen Ball, den er zu spät erreichte, frustriert in Richtung eines Kameramanns feuerte, der sich am Rand des Spielfelds befand.

So oder so: Eubanks spielte im festen Glauben an das, was er zuvor betont hatte: „Du musst nur die Big Points besser spielen als die anderen.“