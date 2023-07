Murray gestoppt: Fortsetzung gegen Tsitsipas am Freitag

Lokalheld Andy Murray muss auf seinem Weg in die dritte Runde von Wimbledon eine Pause einlegen. Dem zweimaligen Champion fehlte am späten Donnerstagabend auf dem Centre Court gegen den griechischen Weltranglistenfünften Stefanos Tsitsipas nur noch ein Satzgewinn zum Sieg, als das Match abgebrochen wurde. Am Freitag wird es beim Stand von 6:7 (3:7), 7:6 (7:2), 6:4 fortgesetzt.