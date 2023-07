Wimbledon 2023 Tag 4 mit Zverev und Niemeier: Favoriten, Deutsche, Spielplan, TV, Stream und Ticker

In Wimbledon sollte es heiß her gehen - doch bislang ist die Stimmung eher feucht-traurig.

Seit dem 3. und noch bis zum 17. Juli versammelt sich zum 136. Mal die Tennis-Elite in London, um die besten Rasen-Spieler zu küren. Deutschlands Tennis-Star und Olympiasieger Alexander Zverev will ebenfalls angreifen, doch wurde am Dienstag vom Regen-Chaos ausgebremst.

Am Mittwoch startet nun sein langer Weg in Richtung Titel. Und dieser Weg lohnt sich: In diesem Jahr werden insgesamt ca. 52 Millionen Euro Preisgeld ausgeschüttet - Rekord!

Klar ist jedoch: Wer im legendären „All England Lawn Club“ triumphieren will, muss bei den Herren Novak Djokovic besiegen. Der Serbe hat in Wimbledon bereits sieben Mal gewonnen. Nur Roger Federer (8) ist erfolgreicher auf dem Center Court gewesen. Djokovic startet ebenfalls am Mittwoch ins Turnier.

Wimbledon 2023: Zverev startet mit Verspätung

Eigentlich sollte die Alexander Zverev am Dienstag in den Rasen-Klassiker einsteigen. Doch der Wahl-Monegasse wartete auf einem Nebenplatz in London vergeblich

Sein Auftakt-Match gegen den niederländischen Qualifikanten Gijs Brouwer, der erstmals im Hauptfeld eines Grand-Slam-Turniers steht, wurde wie so viele Spiele wegen anhaltenden Regenfällen auf Mittwoch verschoben.

Zverev rehabilitierte sich nach seinem langen Formtief mit dem Halbfinal-Einzug bei den French Open und auch in Halle beim Vorbereitungsturnier.

Zehn Deutsche in Wimbledon am Start

Bei den Frauen wollen Tatjana Maria und Jule Niemeier an ihre Leistungen aus dem Vorjahr anknüpfen - doch mit der Rumänin Sorana Cirstea und der Tschechin Karolina Muchova warten auf beide unangenehme Auftakthürden.

Insgesamt sind bei Damen und Herren zehn Deutsche im Turnier an den Start gegangen. Anna-Lena Friedsam schied bereits in der ersten Runde aus.

Die wichtigsten Partien am 4. Juli:

Centre Court

Ab 14.30 Uhr: Daria Kasatkina (11) - Jodie Burrage

danach: Iga Swiatek (1) - Sara Sorribes Tormo

danach: Jordan Thompson - Novak Djokovic (2)

Court Nr. 1

um 14 Uhr: Daniil Medvedev (3) - Arthur Fery

danach: Heather Watson - Barbora Krejcikova (11)

danach: Jannik Sinner (8) - Diego Schwartzman

Deutsche Teilnehmer auf den Nebenplätzen (ab 12 Uhr)

Tatjana Maria - Sorana Cirstea

- Sorana Cirstea Fortsetzung Yannick Hanfmann - Taylor Fritz (9), Spielstand 4:6, 6:2, 6:4, 5:7, 2:3

- Taylor Fritz (9), Spielstand 4:6, 6:2, 6:4, 5:7, 2:3 Tamara Korpatsch - Carol Zhao

- Carol Zhao Alexander Zverev (19) - Gijs Brouwer

- Gijs Brouwer Jule Niemeier - Karolina Muchova (16)

- Karolina Muchova (16) Nicht vor 17.30 Uhr: Maximilian Marterer - Michael Mmoh

Alle deutschen Teilnehmer:

Männer: Alexander Zverev, Daniel Altmaier, Yannick Hanfmann, Dominik Koepfer, Maximilian Marterer, Oscar Otte

Alexander Zverev, Daniel Altmaier, Yannick Hanfmann, Dominik Koepfer, Maximilian Marterer, Oscar Otte Damen: Tatjana Maria, Jule Niemeier, Anna-Lena Friedsam, Tamara Korpatsch

Preisgelder im Einzel:

Runde Preisgeld Sieger 2.750.000 Euro Finalist 1.370.000 Euro Halbfinale 701.712 Euro Viertelfinale 397.636 Euro Achtelfinale 242.090 Euro 3. Runde 153.207 Euro 2. Runde 99.410 Euro 1. Runde 64.320 Euro

So können Sie Wimbledon LIVE verfolgen:

TV: Sky