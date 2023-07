Wimbledon: Ein Italiener hat den verrücktesten Fanclub der Tennis-Welt

Die Carota Boys sind der verrückteste Fanklub in Wimbledon .

Die fünf Männer aus Südtirol unterstützen ihren italienischen Landsmann Jannik Sinner beim traditionsreichsten Tennis-Turnier der Welt - und das in ganz besonderen Kostümen.

Ihrem Namen entsprechend, tragen alle fünf ein Karotten-Outfit und feuern ihren Helden von der Tribüne an.

Wenn du hier klickst, siehst du Instagram-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der

Wenn du hier klickst, siehst du Instagram-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von Instagram dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du hier .

Carota Boys begeistern Wimbledon

„Ich habe vor zwei, drei Jahren in Wien gespielt. Das Match, das vor meinem anstand, ging in den dritten Satz und ich wurde sehr hungrig [...] Ich bat meinen Coach, mir etwas zu essen zu bringen, und er gab mir eine Karotte “, schilderte Sinner die Hintergrundstory nach seinem Viersatzsieg gegen Quentin Halys am Freitag.