Wimbledon: Ihr Drittrunden-Sieg hat zwiespältige Folgen

Elina Svitolina ist beim berühmten Tennisturnier in Wimbledon ins Achtelfinale gestürmt. Doch der sportliche Erfolg bringt für die Ukrainerin auch einen negativen Aspekt mit.

Die 28-Jährige berichtete nach ihrem Drittrundensieg gegen Sofia Kenin (USA) in einer Instagram-Story, dass sie ein Konzert des britischen Sängers Harry Styles verpasst - der tritt am heutigen Samstagabend in Wien auf.