Wimbledon: Bitteres Aus für Vorjahres-Viertelfinalistin Jule Niemeier

Jule Niemeier ist in der zweiten Runde von Wimbledon nach einer fehlerhaften Leistung gescheitert.

Nach ihrem überraschenden Auftaktsieg in drei Sätzen gegen die French-Open-Finalistin Karolina Muchova aus Tschechien unterlag die 23 Jahre alte Dortmunderin noch einer schwachen Leistung 6:4, 6:7 (5:7), 1:6 gegen Dalma Galfi aus Ungarn.

Wimbledon: Jule Niemeier mit 56 „unforced errors“

Niemeier fand von Beginn an keinen Rhythmus in ihrem sonst so wuchtigen Spiel, auch mit ihrer Vorhand patze sie regelmäßig. Nach einem Break zum 2:4 gelang ihr allerdings zunächst umgehend das Rebreak und anschließend der Durchmarsch zum Satzgewinn.